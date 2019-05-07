馬場浮世繪
馬場浮世繪——霍利時父親難忍工潮退休
馬場浮世繪
特朗普貿談前「反面」 推冧環球股市
正當市場憧憬中美有望達成貿易協議之際，美國總統特朗普香港時間周一推文，稱不滿中方談判進度太慢，將向更多中國入口貨品加徵關稅。此言一出，觸發多國股市下挫。港股昨天急跌八百七十一點，收報二萬九千二百零九點...
2019-05-07
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死因成謎 傳兩人曾爭執 結婚紀念日身亡優速快遞董事長夫婦
有內地「大包裹之王」之稱的優速快遞董事長余聯兵和妻子董傑於上周四雙雙身亡，但死因成謎，警方亦對余聯兵的死因三緘其口。據悉，余聯兵夫婦身亡前疑發生過爭執，而且事發當日是他們結婚四周年紀念日。 優速快遞上周六在其官網發佈訃告稱，公司董事長兼總裁余聯兵因發生意外，於五月二日不幸離世，享年四十七歲。訃告亦表示，公司董事會決定任命香港優速董事長莫浩強為優速總裁。 據內媒報道，事發當日余聯兵和妻子董傑在上海的住宅內疑似發生爭執，期間親屬聞訊趕來，但試圖破門不果。最終警方趕到現場打開大門後，發現二人已死亡。目前，警方並未披露余聯兵的具體死因。 余聯兵出生於四川達州一個農村家庭，經過三度創...
2019-05-07
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梅根誕下小王子
英皇室再添男嬰！英國傳媒報道，薩塞克斯公爵夫人梅根當地時間早上作動，其後在五時二十六分順利誕下男嬰，他將成為英國皇室的「第七順位繼承人」。 男嬰重七磅三安士，母子平安。哈里王子形容心情興奮，「感覺很驚奇、就像每一個父親、家長看到自己寶寶出生般驚奇」。較早前英國白金漢宮宣佈，哈里王子和三十七歲的梅根的第一個皇室寶寶孩子即將出世，這個孩子將是英女皇伊利沙伯二世的第八個重孫，也將是查理斯王子的第四個孫輩孩子。
2019-05-07
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天台遠眺海景 旭逸居吊燈點綴高曠廳堂
港島南區赤柱，有山有海還有沙灘，居住密度低，是不少喜好寧靜人士擇居之選。其中，旭逸居由6座物業組成，主打中型豪宅，市場現正放售一個頂層特色單位放盤，實用面積855方呎，3房1套間隔，另外連天台。 ...
2019-05-07
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特朗普又反面 貿戰烽煙再起 港股大瀉 杜指收市跌66點
中美貿易戰烽煙再起，美國擬將中國2000億美元貨品關稅升至25%，市場憂慮貿易談判破裂或對環球市場造成衝擊，投資者避險情緒升溫，環球股市重挫，港股昨天首當其衝曾急挫近900點，美股昨晚亦大幅低開，杜指...
2019-05-07
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神龍守要「塞」 撐紅軍光榮出局
利物浦主場演出素來有保證，門將艾利臣比加在自家球迷面前表現更是神勇，相信今晚歐聯四強次回合可以抵禦巴塞隆拿進襲。可惜紅軍前線傷兵滿營，要收復首回合落後三球的失地恐怕有心無力，今仗不妨冷敲和局。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 紅軍近八場不同作東賽事豪取七勝一和佳績，門將艾利臣比加功不可沒。此子在上述八仗只失三球，於歐聯十六強和八強迎戰拜仁慕尼黑及波圖時，都成功助球隊力保不失，相信今晚可以助球隊延續近十場歐戰主場有八勝兩和只失四球的不敗走勢。 鋒線殘缺難反撲 然而該隊鋒線殘缺不全，羅拔圖法明奴已證實無緣披甲，...
2019-05-07
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摩爾多瓦酒窖私藏
摩爾多瓦（Republica Moldova），是由前蘇聯獨立出來的國家，也是歐洲最早的釀酒區之一，並擁有世界最大的地下酒窖，約一百二十公里的美酒長廊，珍藏着世界多位領袖及名人的私藏美酒！ 文、圖：R...
2019-05-07
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至親好友見證送祝福 劉根森 李嘉穎法國古堡童話婚禮
香江集團太子爺劉根森（Sam）與富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎（Karen），上月底於法國Chantilly古堡舉行童話式婚禮，逾百位至親好友遠赴歐洲見證二人重要時刻，好姊妹何林恬兒更悉心為一對新人送...
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營爆生活——健康飲食，真的重要嗎？
炸雞與啤酒、超人氣的珍珠奶茶、快靚正的漢堡包，你一個星期吃多少次呢？ 可能你看畢以下文章，會重新考慮是否應改變一下你的飲食習慣。 根據刊登於《刺針》雜誌上（Lancet）的全球疾病負擔研究（Global Burden of Disease Study）顯示，他們於一九九〇年至二〇一七年，追蹤一百九十五個國家，其十五種不良的飲食習慣，包括：飲食中缺乏水果、蔬菜、豆類、全穀類、堅果和種子、牛奶、纖維、鈣、海鮮中的奧米加3脂肪酸、多元不飽和脂肪和過量高脂肪飲食、加工肉類、含糖飲料、反式脂肪酸和鈉。該研究估計，全球五分之一的死亡人數（亦即相當於一千一百萬人）是與不良飲食習慣有關。 ...
2019-05-07
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馬場浮世繪——黃皓楠輕微骨裂暫時缺陣
黃皓楠於剛周日策「南京之友」出賽前，在閘廂內被拋下而右腳踝受傷，隨即退下火線，其傷處經掃描後，發現有輕微骨裂及韌帶受損。馬會賽事醫療主任表示，由於這傷患需時兩至三星期始能復原，因此黃皓楠暫須缺陣。 馬場浮世繪
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