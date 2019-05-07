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﻿馬場浮世繪——霍利時父親難忍工潮退休

2019-05-07 列印
　　另一方面，在Armando贏馬前一天，即特夫方丹馬場舉行冠軍錦標挑戰賽馬日之際，大約五十位馬伕在場內罷工，要求加薪和改善工作環境，雖經游說後離場，但也令當日的第三場賽事延遲了一個小時開跑。事件餘波未了，現年八十七歲的霍利時父親霍奧文，隨後宣布交還練馬師牌照，不再練馬。霍奧文解釋當日罷工時，廄內工作全部停頓，只留下他與馬房領班照顧馬匹，他因負荷不來而身體不適，更須送院治療，之後情況雖好轉，但鑑於員工問題已非首次，情況無法接受，於是決定退休。

馬場浮世繪
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