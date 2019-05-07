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﻿馬場浮世繪——特朗普借肯塔基打吡抽水

2019-05-07 列印
　　上周六的美國肯塔基打吡，Maximum Security因阻及他駒而被貶頭馬，引來議論紛紛，就連美國總統特朗普亦趁機「抽水」，在社交媒體表示今次頭馬被貶絕非正確，也令最好的馬匹贏不出肯塔基打吡，不無弦外之音。

馬場浮世繪
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