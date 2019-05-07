﻿輝灑自如——前輩自居不進反退

趁着不用到處飛的空檔，好好地坐下細想過，自己已屆中年，在現時的工作環境中仍有怎樣的進步空間呢？坦白說，無論是記憶與反應，自問和年輕一輩都無法相比，加上科技愈來愈先進，有甚麼資料不是用手機可信手拈來？所以馬迷都愈趨專業，如何去配合他們的需要和與時並進？想落是必先要放下身段，肯定已不是十多廿年前的一套了。



曾有一段時期，筆者很抗拒和後輩交流，總是對「前輩」的很自負。直至近三兩年，總算明白到後浪的湧現，才是真正反映到市場需求在不停改變。單靠自己既有的想法，根本就無法貼近用家的真正需要，只會不進反退。



除了積極由評馬前線轉向販馬代理進軍，我也開始懂得享受幕後軍師的角色。尤其當平台愈多、良莠不齊的時候，自己便有更多機會可借助經驗，去協力打造一些可造之材，扶植新人更進一步，會令到圈子更加蓬勃。



朱鎮輝



