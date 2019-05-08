賽日數據——羅富全泥戰最強

上期「賽日數據」在四月十日見報，當日介紹六駒當中，計有「幸運大兄」、「好利運來」和「華美公主」跑出獨贏，另外「小威人」與「越感」入位置，證明運用數據揀馬極可靠，唔到你唔服！



今期同樣介紹六匹馬，人物方面先講羅富全。查羅廄馬今季角逐泥地成績極佳，勝出率高達27%，上名率更有51%，即是平均每兩次就有一次打入三甲，表現極之優秀！而環看此倉今晚七路興兵，最有睇頭是第七場「酷比哥」，至今兩戰泥地千二獲一冠一亞，賽績遠勝今場對手，田泰安又騎慣騎熟，馬膽佳選。騎師方面，見習生陳嘉熙今期備受重用，八場賽事獲得五匹座騎，數量勝過不少大師傅！其中第三場「漸信名駒」、第六場「都靈紅星」、第七場「鞍歌」及第八場「翡翠福星」，角逐今戰路程皆路有專長。特別要留意「翡翠福星」，本身性能泥草皆宜，但過往五戰泥地一哩獲兩冠一殿，成績最為標青，今次重遊勝途兼獲減十磅，有分頭萬勿錯過！



文傑評語



莫雷拉與何良合作向來成績理想，即使騎者今季出任蔡廄主帥，仍與何廄維持近七成上名率。「明月昇輝」不易發揮，今次找莫雷拉壓陣戰意明顯；另一何廄馬「怪獸都市」近期留前鬥後也交出水準，今場快馬多，有坐位望贏機會。



亨利評語



羅富全今晚大軍壓境，各駒賽前都做足工夫，鑑於此倉泥地馬的上名率高達五成，即使不作馬膽，連場拖腳是必然動作。陳嘉熙雖然近期當紅，但其泥地成績集中於短途，中距離的表現則較遜色，今戰胯下幾匹一哩馬，不宜過份看重。



馬場脈搏







