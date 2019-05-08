﻿勝在有方——勁快步征服四班

「勁快步」初時只是五班中級馬，間中在泥地千二後追入位。但季初除去綁脷帶後於泥地連場見好，去年尾跑中距離也可氣走其後能勝之「有衝勁」和「勁飛寶寶」，戰鬥力已有進。最近回到泥地千二表現更勁，前仗段段快跟下能以佳速輕勝，總時間比同日三班頭馬「幻影飛鷹」僅慢0.07秒，末段卻比後駒快0.11秒，難怪再出可輕勝同樣賺了形勢之「七星拱照」，已有四班爭勝水準。今次隔了五星期再出，逾千一磅之大馬體重保持，夜賽泥戰四戰得一冠兩亞一季而全入三甲。拆組後有幸編入弱組，六歲馬開竅後未見盡，可像季中的「常山耆寶」般征服四班。



「麥芽糖」曾在三班濕慢泥地劣勢下追近，此場地必合跑。久休五個月才再出，情況一如上星期之廄侶「綠色有運」和「精彩輝煌」，憑以逸待勞之利可取得在港首捷。



方駿暉