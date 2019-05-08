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﻿翠絲過兩關——頌友半冷值博

2019-05-08 列印
　　第三場「超然」季初跑五班泥地千二米，排十一檔亦能贏馬，今次排十二檔起步，形勢與勝時差不多。再看早前437場次，於谷草走不利地都能追近，今次落班出爭首本路程，贏面不俗，值得再追。

　　第四場「頌友」已屆九歲，細心留意往績，原來牠除了首季新馬賽之外，其後六季都有馬贏，如果今季能夠再奪頭馬，便可追平「海之濤」的紀錄。回看上仗由陳嘉熙策騎，此駒直路走不利內欄推進，亦只負於今次又同場的「怪獸都市」及「勁得手」不遠，今次改配拼勁十足的杜美爾，反先後兩駒絕不為奇，半冷值博。

珊翠絲
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