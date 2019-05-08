﻿伊仁絮語——榮冠大道戰意鮮明

第二場「安定繁盛」是出自「昌盛繁榮」的三歲馬，來港後四戰雖仍未上名，但陣上走勢愈見接近。上仗出爭沙田千四排最外檔，早段花上不少氣力切入內欄放頭，但牠僅在最後二百才告力弱，最終負於頭馬「健快聯盟」六乘多，表現不算失禮。其實牠在前仗已吸引不少捧場客，閘前票如雨下，只因大部分途程被頂在外疊競跑才落敗。此駒在三月十九日曾試泥閘並交出頗佳走勢，今配陳嘉熙獲減十磅，如能發揮水準，有力突圍。



第五場「榮冠大道」泥地性能出色，今季因足患而較遲復出，但經數仗熱身後，狀態明顯進步不少。上仗出爭谷草一哩，早段居後而末段收復不少失地，最終取得殿軍。今仗回師勝途並重戴開縫眼罩，戰意鮮明。對手有轉廄初出兼強配潘頓的「安賦」。



Ian