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﻿馬場浮世繪——上浦福滿三W時廄少有

2019-05-09 列印
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　　霍利時馬房向來少多捷馬，其對上一匹單季三W的馬匹，已是前季的「育馬妙星」，而昨晚此倉就出現另一匹三W馬，即由田泰安策騎的「上浦福滿」，而且是三連勝，絕對是泥地怪傑！

馬場浮世繪
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