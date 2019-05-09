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﻿馬場浮世繪——梁家俊尾場墮馬無大礙

2019-05-09 列印
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　　昨晚第八場「電玩皇者」在直路初段因失蹄，鞍上人梁家俊應聲墮馬，場面一度驚險，幸好在其後沒有馬匹，而他落地後曾一動不動，但後來能自行上救護車，相信並無大礙，稍後自行到醫院檢查。

馬場浮世繪
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