﻿徐雨石從練501W

昨晚舉行今季第四次全泥地夜賽，徐雨石憑「天賜寶」及「洪荒駿駒」包辦第二口孖寶，從練後頭馬已達五百零一W。至於羅富全憑「逍遙自在」及「酷比哥」包辦第六口孖寶，而莫雷拉則憑「君悅灣」及「平海飛星」梅開二度，並以一席殿軍力壓同樣起孖的潘頓，後上成為騎師王。



昨晚徐雨石和羅富全都起孖，前者憑「天賜寶」取得從練後第五百W，繼而再憑「洪荒駿駒」包辦第二口孖寶，而前駒是由梁家俊建功，後駒則由利敬國爆出二十二倍冷W，賽後徐雨石指：「『天賜寶』今仗主要贏在梁家俊沿途積極策騎，一路霸住內欄有利位置，對外側的馬匹寸步不讓，結果才能成功取勝，發揮非常出色。『洪荒駿駒』距離上次出賽休息了半年多，而且體重還輕了四十多磅，今次久休復出竟然可以贏馬，表現令我大感驚喜。」



至於羅富全憑「逍遙自在」及「酷比哥」起孖後說：「『逍遙自在』的性能泥優於草，而且以泥地千八米最好，可惜賽程甚少，因此一哩路程也要把握機會出戰。稍後我會視乎賽程編排，泥戰固然是此駒的首選，但若沒有合適的賽程，草地都要一試。『酷比哥』是美國種，跑泥地比較合適，上仗因為慢閘影響了成績，而早前試閘在早段食泥後走勢也有影響，所以臨場田泰安建議不如搶前走，結果起步順利下成功補中。」



此外，大摩昨晚憑「二郎」食頭胡，他透露：「『二郎』上仗演出令人失望，但之前試泥閘曾走勢良好，且血統亦合跑泥地，所以即使馬主並不熱衷讓愛駒跑泥地賽，我仍建議一試。今仗此駒排十二檔，但賽事場地受天雨影響，很多馬匹都不喜歡在內欄食沙，所以牠的形勢其實不差，結果全程領放，入直路只有一駒跟隨在後，潘頓稍稍催策便拋離勝出。」



「對於今季冠軍練馬師之爭，我認為目前形勢十分平均，未來兩個星期將相當重要，更可能一直拼至季尾收鑼才能分勝負。比較之下，我和蔡約翰都有馬豢養在從化馬場，養馬量比羅富全優勝，而我在從化訓練的馬匹狀態陸續操起，陣上可發揮作用，所以有信心爭奪冠軍練馬師寶座。」大摩續說。



其餘莫雷拉和田泰安昨晚亦梅開二度，前者更為鄭俊偉取得寶貴的頭馬，練者賽後表示：「今戰的場地有利『君悅灣』發揮，加上負輕磅，沿途前置順走，對手便難追趕。賽前是我主動找雷神策騎，幸好蔡廄的『八心之友』編在另一組，否則他就無法效力。這匹八歲老馬健康正常，表現亦穩定，所以季內仍會繼續出賽，跑得就跑。」



而田泰安則為「上浦福滿」完成三連捷，練者霍利時說：「我要再一次感謝馬房獸醫治好『上浦福滿』的肺病，令其狀態逐漸冒勇，雖然上仗力拼僅勝，猶幸馬兒體力回復得快，今仗增程出擊，在受天雨影響的場地競跑，早段牠墮至中疊，轉彎移出大外欄衝刺，取勝難度甚高。」



記者：文傑、亨利