﻿張氏理論——岳伯仁贏堅尼孖寶

上周六晚轉播的英國新市場之二千堅尼大賽，愛爾蘭名練馬師岳伯仁先贏一場，翌日於同一馬場之一千堅尼又再贏出爆冷，包辦了堅尼孖寶。這兩項經典大賽已有二百多年歷史，是三歲馬專利，二千堅尼是雄馬及雌馬都可出賽，閹馬不可，但近年已絕少雌馬參賽，最後一匹雌馬贏此錦標已是約三十年前了。而一千堅尼是雌馬專利了。



所謂堅尼是音譯，是中古時代英國的金幣，價值是廿一先令，而一英鎊有廿先令。堅尼用途多，其中於販馬最方便清晰，即買家出一百堅尼，賣家收一百英鎊，差價是馬販所得的佣金。當年創辦這兩場賽事，獎金定為一千及二千堅尼，已是天價，今天的獎金當然不再二千多英鎊，只是賽事名稱了。



於澳洲堅尼賽不再分一千及二千，已統一為一場，每個馬場都會舉辦一場，而全都准閹馬參戰的。兩日後又會轉播法國二千堅尼，這場賽事之性質雖一樣，但實質法文上並無此英幣制。



張福元