﻿勝在有方——遨遊之星再次放到

「遨遊之星」今季頭三仗之四、五名未算有威脅，但大前仗跑田草千二能以偏快步速放到，頭兩段46秒27，能拋離之前交出四班中上級水準之「勇敢神駒」和「紅駿之星」，另有蹄下敗將「噴火龍」其後再勝，戴上開縫眼罩後戰鬥力提升不少。再出增程跑千四，以中等步速領放，走不利之內疊仍能得殿軍，鄰近對手「活力飛彈」和蹄下敗將「精簡最好」、「天意」等其後均能上名，水準比此組短途馬高。耗力後再出又發出異常呼吸聲，敗不足據。早前濕泥閘走外疊無不妥，今再排好檔，預期貼欄順放下呼吸會較暢順，縮短二百米當有足夠貫注力再次放到。



「清新動力」剛戰亦是在內疊不利路段輸得不遠，其實走勢絕不差，季內能在千四氣走其後兩捷之「瀟灑王子」，能力比此組大多數對手高，休夠也可爭W。



方駿暉