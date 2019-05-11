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﻿翠絲過兩關——極速駿馬好運齊來

2019-05-11 列印
　　第二場「好運齊來」上仗縮程出戰短途，誰不知前段不夠快，然而靠追也能交出不俗後勁，結果取得位置。今次回師千四米，更得潘頓垂青，如選擇早段稍留，待直路才追趕，或有耳目一新的演出，有力入戰團。

　　第九場直路賽的焦點必落在「新強勇駿」身上，不過「極速駿馬」也具超快前速，加上今場配上陳嘉熙負磅超輕，即使鬥搶亦絕不輸蝕，加上排最外檔起步，更有望賺得有利場地，大有可能一放而返，值得再追。

珊翠絲
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