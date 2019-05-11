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﻿伊仁絮語——明德之星人強馬勇

2019-05-11 列印
　　第一場「明德之星」上仗初降五班即有接近演出，如非途中被對手妨礙，理應跑得更近，最終負於賺盡步速的「有衝勁」僅三乘多，演出甚有睇頭。今仗與後駒再碰頭，而「明德之星」由史卓豐換上莫雷拉，威力增強不少，應有更進一步表現。對手有上仗回勇的「華麗再現」及「高瞻遠矚」。

　　第五場「歡樂小子」年屆八歲，對上一次贏馬已有三年多了，本身全盛期曾在二班上名，雖然近季表現退步，幸好班底夠高，上仗重返四班，早段比預期留得後，末段仍有些追勢。今仗強配潘頓，同場只有「旋風腿」於上賽贏馬，其餘均三甲不入，強手無多之下，可望爭取久違了的頭馬。

Ian
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