﻿馬場浮世繪——莫雷拉三十七倍W極罕見

美國司法部周四宣佈起訴兩名中國人，指他們於四年前非法入侵醫療保險公司Anthem Inc.和另外三家公司的電腦系統，竊取接近七千九百萬人的個人機密資料包括姓名、出生日期、社會保障號碼和醫療保健記錄等。司法部形容兩人是一個「極之尖端」的中國黑客組織的成員。 美國司法部證實其中一人是三十二歲的王福傑（譯音、Fujie Wang），但沒有披露另一人的姓名，案件於二○一四至一五年間發生，主要針對總部位於印弟安納波利斯市的Anthem Inc.。那是美國有史以來最大宗涉及醫療保健體系的黑客入侵案。 起訴書指出，在二○一四年二月，王福傑與另一名被告中國黑客組織內其他成員，在那些目標電腦...

2019-05-11