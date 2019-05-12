  • 2019年5月12日 星期日
  • 28º
  • 69%
熱門： 逃犯條例豬瘟鐵探繃帶上水屠房

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——莫雷拉三十七倍W極罕見

2019-05-12 列印
　　莫雷拉在港贏馬無數，而且多數是熱門分子，不過昨日他卻憑「威力名城」爆出三十七倍W，情況認真罕見！而翻查紀錄，雷神之前賠率最冷頭馬是二十倍的「里見皇冠」，當時代表日本贏香港瓶。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd