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﻿馬場浮世繪——簡炳墀探徒弟有頭馬拉

2019-05-12 列印
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　　久違馬場的簡炳墀昨日趁港澳盃盛事入場觀戰，他表示今趟主要是與葉楚航、徐雨石和丁冠豪三位徒弟敍舊，而最終葉楚航憑「連利福將」贏馬，師徒可以齊影頭馬相！

馬場浮世繪
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