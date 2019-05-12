﻿莫雷拉三W四P封王 潘頓帽子戲法 信心保證大摩六贏港澳盃

昨日港澳盃由摩廄「信心保證」大熱掄元，騎者潘頓另贏「連利福將」及「歡樂小子」，但騎師王仍不敵莫雷拉，因為後者勝出「越跑越好」、「威力名城」及「美麗掌聲」之餘，還有兩亞兩季。其餘蘇保羅、蘇偉賢和史卓豐都梅開二度，但後者第二場犯規，罰停賽兩日及四萬元；杜美爾和何華麟亦陣上違例，杜美爾停賽兩日，何華麟停五日。



大摩昨日憑「信心保證」第六度捧走港澳盃，他賽後表示：「『信心保證』今仗取勝姿態出色，而且看來有餘未盡，實在牠在澳洲曾有級際賽往績，可是來港初期進度放緩，花了不少時間讓其重回正軌，陣上演出亦回復最佳水準。此駒目前狀態正勇，下仗將出戰六月二日舉行的三級賽獅子山錦標，希望繼續取得佳績。」



至於「信心保證」騎者潘頓另為「連利福將」及「歡樂小子」報捷，前駒練者葉楚航透露：「『連利福將』上仗敗於氣管有痰，今仗陣上有點搶口，幸好早段步速夠快，本身也有遮擋，而且最強對手的『小威人』際遇欠佳，更令我們有機可乘，前駒之後要升上第三班，暫時仍會跑千二米。」



「歡樂小子」練者文家良則說：「『歡樂小子』已經八歲仍能交出頭馬，全賴馬主沒有給我壓力，可以慢慢部署。此駒曾因在谷草跳影而被禁止渡江出賽，但其實該役只是騎師打鞭太大力才令其跳起，並非陰影問題。」



另一方面，蘇保羅昨日憑「靈鋒」及「越跑越好」包辦第一口孖寶，他賽後說：「『靈鋒』今仗刷新班際紀錄開齋，我當然高興，但其實場地乾快及早段步速夠快都有幫助，勝後加分下仗要升上第四班，能否再捷再視乎進度。至於『越跑越好』莫雷拉不但了解馬性，對今仗場地情況亦瞭如指掌，最終成功取勝。我的馬房上季連番拼搏取得好成績後，今季起初至季中一直處於調整期，至近期才開始反彈，預期攻勢可持續到季尾。」



記者：文傑、亨利