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馬場浮世繪——韋達法國入貨返港開倉

2019-05-13 列印
　　已獲馬會發牌來季開倉的前十三屆香港冠軍騎師韋達，於剛周五及周六出席了法國多維爾的Arqana兩歲馬試跑拍賣會，以約一百零五萬港元購入一匹「盡善盡美」子嗣後，隨即已啟程回港，準備開倉事宜。韋達為符合馬會發牌時的要求，在二月下旬已離港往外地學藝，先到杜拜跟隨南非練馬師郭克，然後轉到英國在司徒德和郗國思馬房學習，繼而往澳洲在希斯馬房受訓一個月，再到雪梨追隨「雲絲仙子」的練馬師華禮納好一陣，開倉前十分頻撲。

馬場浮世繪

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