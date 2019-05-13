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馬場浮世繪——日本購Maximum Security父系

2019-05-13 列印
　　Maximum Security在早前舉行的美國肯塔基打吡犯規被貶後，要推翻賽果是無可能，但日本育馬業人士仍對牠卻甚感興趣。據外電報道，日本某育馬場已從巴西購入Maximum Security的父親New Year's Day ，準備運往日本配種。New Year's Day乃兩歲一級賽盟主，但兩歲後便退役配種，在美國配種五季後，去年被售往巴西。如今Maximum Security雖在肯塔基打吡被貶，但之前已先奪佛州打吡冠軍，因而引起日本育馬業人士的注意。

馬場浮世繪
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