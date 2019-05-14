  • 2019年5月14日 星期二
  • 29º
  • 76%
熱門： WhatsApp逃犯條例DSE曾蔭權非洲豬瘟

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——郭能放馬監睇好蘇廄兩駒

2019-05-14 列印
　　停賽兩個賽馬日後，郭能將於明晚谷戰刑滿復出。其七匹座騎中，蘇廄「騰龍超影」上場僅不敵「安喜」跑第二，郭能表示隨着馬齡漸長，「騰龍超影」的衝刺力亦短了，爭勝要靠排檔之助，藉以全程省腳程謀功。郭能指「騰龍超影」上場表現甚佳，明晚抽一檔續攻谷草千二，當有望收復前失勝回一仗。

　　郭能另外提到同屬蘇廄的「連利之星」，他認為這匹谷草一六五○米好手即使季內未嘗上名，但評分比季初已下調甚多，今仗再戰拿手途程且排得有利四檔，力足爭入三甲。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd