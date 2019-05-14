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馬場浮世繪——梁家俊明復出楠仔亦傷瘉

2019-05-14 列印
　　梁家俊於上周三的沙田全泥賽事中，尾場策「電玩皇者」於直路初墮馬，雖然即能自行步上救護車，惟入院驗傷後發現受輕微腦震盪，故此缺席了剛周六的港澳盃賽日。但經稍事休息，馬會賽事醫療主任昨日通知受薪董事小組，梁家俊現已無恙並可於明晚谷戰披甲。俊仔今次會策五駒上陣，第二場「同盟力量」上仗由他建功開齋，最有機會助他重響勝鼓。

　　此外，賽事醫療主任亦通知小組，本月五日在沙田賽事中，被「南京之友」在閘廂弄傷右腳踝而之後缺陣的黃皓楠，現時亦已無恙，將可於周六的沙田賽事復出。

馬場浮世繪
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