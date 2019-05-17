﻿馬場浮世繪——潘頓田泰安下周星洲客串

美國華盛頓大學一個團隊研發出一個全新的智能手機應用程式，可以探測到小孩子的聽覺是否有毛病，可以協助家長們決定是否帶孩子去看耳科醫生。 根據《科學轉化醫學期刊》刊登的一篇報道，家長只要在智能手機內下載及安裝該套程式，再自製一個紙漏斗，開啟應用程式播放一段類似雀鳥嘰嘰喳喳叫的聲音，透過紙漏斗傳入小孩子的耳道內聲音只播出一點二秒，再用手機的米高峰接收耳內傳來的回聲。如果小孩子的中耳或鼓膜後積了液體或膿，傳來的回聲模式會顯示小孩子的耳朵可能受到感染。 參與這項研究的專家戈爾拉科達表示，研究人員利用這套應用程式進行了大約一百次測試，成功率達百分之八十五，比醫生用肉眼替小孩子檢查耳朵更...

2019-05-17