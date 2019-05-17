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﻿馬場浮世繪——潘頓田泰安下周星洲客串

2019-05-17 列印
  目前在騎師龍虎榜上居前兩名的潘頓和田泰安，將會在下周六於新加坡克蘭芝馬場，夥拍香港「川河尊駒」和「星洲司令」角逐克蘭芝一里賽，而同日另一場新加坡一級賽獅城盃，他們亦已卜定座騎。

  潘頓獲得練馬師瑞爾士邀請，策騎該賽上屆盟主，去年曾來港參加香港短途錦標的「林家遊輪」出賽，該駒同時已獲邀參加下月二十二日在英國皇家雅士谷馬場舉行的國際一級賽鑽禧錦標，如果牠在獅城盃取得佳績，不排除會再聘用潘頓上陣。至於田泰安則將夥拍由女練馬師L黎根訓練，目前在當地五戰全勝的「靈寶」出賽。

馬場浮世繪
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