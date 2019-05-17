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﻿馬場浮世繪——成全寶放棄角逐加冕盃

2019-05-17 列印
  賽馬史上第八匹能夠贏出兩屆凱旋門大賽的雌馬「成全寶」，本擬報名參加本月三十一日於葉森馬場舉行的一級賽加冕盃，可是日前牠已宣布退出。馬主的賽事經理解釋，「成全寶」操練完全正常，只是今年度終點目標，始終是十月法國凱旋門大賽，所以之前參加的賽事要細心挑選，以免影響長線部署。目前此駒最大機會出戰在下月十九日皇家雅士谷賽期裏的一九九三米一級賽威爾斯親王錦標，或二十二日舉行的二千四百米二級賽夏域錦標。

馬場浮世繪
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