﻿張氏理論——改名規定 處處不同

國際民航明文規定一定要用英文通訊，每個國家之國內航線才可用本地語言。於賽馬世界，英語國家的馬名當用英文，當然中東馬主於英國養馬可以用阿拉伯文，但也要用英文拼字。而香港則用中英兩文，在新加坡英文是官方使用， 中文馬名只是馬經本身採用。於日本，馬名必有英文及日文，當中是沒有漢字，如「雍容白荷」或「富士山」只是香港意譯或音譯出來。



上星期播的多場法國賽事，外來馬只有幾匹，八九成都是法國馬，未必是法國出生，而是由馬主養於法國出賽，可以見到半數馬匹馬名是法文，不是英文，老張不熟德國賽馬，不知如何了，但如小心留意，一般中班法國馬多用法文，但一級馬反而多用英文，可能是方便到外國出賽，也可能是馬主是大馬主，視野較為國際化了。



於香港，馬名中英不必對照，可以是風馬牛不相及，如馬匹本身於外國已有名，老張一般不改而保留，如「聚寶駒」之英文名是魔戒人物之一。



張福元