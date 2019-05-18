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﻿勝在有方——必定掂蓄銳可出頭

2019-05-18 列印
　　「必定掂」前季初出於谷草一千能從似無可能的位置衝近路程專家「威先生」得季軍，再出卻無段好睇，當時已假設休後威力特強。上季跑得最好除了初出一役得殿軍外，便是季中稍休初戴眼罩，能跟大超級馬「喜進」串Q而氣走再出差點補中之「一馬當先」，當時至少交出四班中上級水準。今季在五班首仗雖然只得無威脅之季軍，但當時沒有戴上眼罩，且走較不利之內疊路段，表現已算不俗。早前直路賽能氣走其後贏馬之「大收成」，到前仗終重戴眼罩，於田草千二能跟其後兩捷之「幸運大兄」跑近，反映評分已跌至有利水平。今刻意休近三個月才復出，部署明智，有合適配備蓄銳而來，稍蝕仍可出頭。

　　「錢途再現」季初可在強組田草千二得一、二名，今喜見體重回升，檔佳可重現五班頂能力而爭W。

方駿暉
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