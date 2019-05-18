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﻿翠絲過兩關——銀城福星磅輕放到

2019-05-18 列印
　　第一場「銀城福星」季內共得兩冠一季，均是負磅最輕的三次，可見牠勝負與否，磅位輕重是一大關鍵。今次配陳嘉熙只需負一一三磅，誠是有利因素。環顧今場對手，全部前速均不算快，此駒負磅輕飄飄之下，隨時又可一放到底！

黃皓楠受傷後匆匆復出，然而下次賽事便要停賽，若非心中有馬，何不休息多一日養傷？第二場「傳盛」上回埋門飛數強勁，結果順利贏馬而回，姿態亦十分輕鬆，擺明大把在手。為免肥水流給別人，楠仔匆出自然是想保住帥權，鬥志一環不用懷疑，有力連捷。

珊翠絲
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