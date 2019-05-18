  • 2019年5月18日 星期六
  • 29º
  • 87%
熱門： 貝聿銘攞假攻略鞏俐逃犯條例老人院

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——紅褲日加程必合

2019-05-18 列印
　　第七場「飈驥」在澳洲曾贏千四米，更多次在高水準的級際賽跑得接近，雖然來港後四戰仍未勝，但整體演出不差。上仗受制於外檔而早段留後，直路衝刺頗佳，最終造出全場第二快末段而負於頭馬「太陽威威」僅三乘許。今仗快馬不多，只要史卓豐能把握早段，當有突襲權力。

　　第八場「紅褲日」前仗跑谷草千二殺入冷位，演出予人驚喜；上仗雖然三甲不入，但表現未見走樣。今戰改爭沙田千四，按其海外賽績及血統而論，更長路程必定更合適。儘管今仗強手當前，但如取位得宜，也許能為鄭俊偉爭取多一場勝仗。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd