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﻿重點出擊——神州福星降班佔優

2019-05-18 列印
　　近季三、四班賽事的班次差距頗為明顯，一些四升三的馬匹若跑千四米或以下途程，尚且較容易取得突破，但如角逐中長距離，則很大機會遇上阻力，例如「動力飛鷹」、「悅裕」、「可愛寶」和「開心日子」等等，牠們在四班即使曾以輕鬆姿態取勝，惟升至三班卻一籌莫展。筆者帶出以上資訊，無非想指出三班中長途賽事的水準跟四班大有距離，就算升班換來輕磅，也沒多大優勢。換言之，倘馬匹由三班降四班，當要特別留神。

　　第五場「神州福星」是上季羅廄開倉的揀手貨，外地出賽九場不算少，但留意到牠在外地能一出即勝，整體演出也極穩定，證明性賦偏向早熟。今季總場次449，此駒雖然受惠快步速追近，但與打吡參戰馬「天池怪俠」相距不過四身位，再看同場二至八名馬匹，之後亦有多駒走進三甲，如此水準在四班可大派用場！

安西教練
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