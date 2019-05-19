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﻿馬場浮世繪——志在四方開齋韋達拉頭馬

2019-05-19 列印
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　　早前出外學藝的韋達，剛周三返港即趕入場觀戰，態度非常積極，而昨日賽事回師沙田，自然又看到其身影，期間他多次出入沙圈與馬主打交道，明顯為來季開倉全力爭取更多支持。到了第九場「志在四方」贏馬，韋達更高興得與馬主相擁，之後齊齊拉頭馬，別忘記此駒是他掛靴前的最後一匹座騎，自然特別有意義！

馬場浮世繪
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