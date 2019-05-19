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﻿馬場浮世繪——更好世界借風勢破紀錄

2019-05-19 列印
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　　羅廄「更好世界」昨獲處女勝利，而且以五十五秒二八完成賽事，打破了四班直路賽的班際紀錄時間，演出悅目。不過練者羅富全卻表示，此駒今仗以佳速掄元是受惠沿途順風，未能斷言質素超級。

馬場浮世繪
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