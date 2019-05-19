﻿馬場浮世繪——陳嘉熙放頭拿手起個孖

美國總統特朗普顯然有點急，加徵了二千億美元中國貨品關稅之後，又馬上以國家進入緊急狀態為由，指令美國公司不可以購買華為產品，加大力度向中國施壓。而中國除了向六百億美元美國貨品加徵關稅報復之外，暫時未有重磅的招數還擊。 美國媒體羅列了多種中國可能作出的反制手段，從仿效美國禁止購買部份美國公司產品，發動國人的愛國情緒去抵制美國貨，到沽出美債等等。在上述這些反制的手段當中，沽出美債是核彈級的手段。 據最近的數字顯示，中國在三月減持了二百零五億美元的美國國債，中國的美國國債的持有量已降低至一點一二萬億美元。雖然事情在三月發生，外界仍然認為是中美貿易糾紛的結果。把時間拉長一點看，從去年...

2019-05-18