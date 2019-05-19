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﻿馬場浮世繪——陳嘉熙放頭拿手起個孖

2019-05-19 列印
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　　陳嘉熙近期成績停滯不前，但始終時屆季尾，其減十磅的威力正好派上用場，故昨日他便憑「銀城福星」及「良才」起孖，巧合地兩駒都是一放到底，反映此子跑放頭馬有一手！

馬場浮世繪
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