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﻿馬場浮世繪——勁有波幅今季終於坐正

2019-05-19 列印
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　　「勁有波幅」今季跑了五次亞軍，堪稱二奶皇，但昨日在田泰安胯下成功一放到底，終於勝回一仗，練者呂健威賽後指此駒無論沙田或快活谷都合，最重要是場地利放，而今仗正是賺到形勢。

馬場浮世繪
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