﻿賀賢何澤堯合作起孖 陳嘉熙梅開二度 潘頓四W捧盃封王

昨日潘頓先後勝出「更好世界」、「閃耀榮光」、「日日精彩」及「志在四方」，為羅富全起孖之餘，更奪得香港賽馬會社群盃，自己亦在第九場賽後提前成為騎師王。其餘賀賢和何澤堯合作憑「福多寶」及「盈華盛甲」包辦第五口孖寶。陳嘉熙憑「銀城福星」及「良才」梅開二度。此外，利敬國第一場犯規，被罰停四兩日及三萬五千元。



潘頓昨日憑「更好世界」、「閃耀榮光」、「日日精彩」及「志在四方」贏四W，其中「日日精彩」更奪得香港賽馬會社群盃，馬主王家揚賽後說：「『日日精彩』上仗落敗後，曾有多位騎師向羅富全索騎，最終練者將策騎權交給潘頓。此駒剛戰因閘前發脾氣而影響表現，今次則乖巧得多，結果順利補中。」



至於「閃耀榮光」及「志在四方」今仗都在潘頓胯下大熱開齋，前駒練者容天鵬指：「潘頓賽後報告『閃耀榮光』末段出頭後只維持同速，今仗能保住頭馬算好彩。事實上，此駒目前仍稚嫩，需要多點時間成長，暫時會讓牠繼續跑千二米，但日後增程一定更好。」



「志在四方」練者大摩說：「『志在四方』今仗增程跑千六更合腳法，所以贏得輕鬆，牠應該仍有進步空間，而且留後追一段最合適。」



另一方面，賀賢、何澤堯和陳嘉熙昨日都起孖，前兩者合作憑「福多寶」及「盈華盛甲」包辦第五口孖寶。賽後賀賢說：「今場『福多寶』的鞍上人何澤堯拼至馬鞭折斷，幸好三駒並排衝刺下險勝而回。此駒在港只出賽七次，尚在學習階段，預計勝後評分不會加得太多，可以繼續留在四班，我打算季內安排牠再跑一場千八或二千米賽事，只待檢視其賽後狀況，便會正式落實部署。至於『盈華盛甲』今仗取勝對我來說並不意外，因為牠連仗只是欠運，未能發揮出應有水準，賽績上看似不濟，今次排在一檔兼負磅輕，早段步速正常，在有利的情況下擊敗對手。騎者何澤堯今季陣上發揮充滿信心，並常在千鈞一髮間作出合適決定，表現相當出色，我當然樂於給予支持。」



而陳嘉熙則憑「銀城福星」及「良才」報捷，前駒練者丁冠豪透露：「踏入季尾階段，擺前走兼減磅的馬匹較有利，『銀城福星』加盟我馬房時，我以為能交出兩場頭馬已很好，如今三捷可謂超額完成，希望牠憑銳氣在爭取頭馬，但下次負磅加重，難度亦同時增加。」



「良才」練者文家良則說：「『良才』前仗贏千四米，證明路程合發揮，而牠只要擺前走，對手往往很難追上，所以我一早向羅富全借用陳嘉熙，希望以其減磅的優勢在今仗搏殺。」



記者：文傑、亨利