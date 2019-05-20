田泰安載譽壯行色

田泰安於周五早上試閘後會離港前往新加坡，翌日會在克蘭芝馬場策騎「星洲司令」出戰克蘭芝一哩賽，故此周三晚在谷中作離港前最後一戰，鬥志必堅望贏馬壯行色。事實上自本月八日刑滿復出以來，田泰安已連續四個賽日有馬贏，手風甚順，今次八匹座騎中，他比較看好「載譽歸來」和「醒目勇駒」。



羅廄自購馬「載譽歸來」大前仗在港初出即勝，接着兩戰就得亞軍，周三晚第四次出賽重配田泰安一如前仗，騎者說︰「『載譽歸來』前速甚佳，前仗在我胯下跑第二那役，頭馬『勝得精彩』升上二班亦贏，當然敗不為辱，今次牠亦升上二班出賽，負磅較上場驟減十五磅，形勢應該不差。但我反而留意到對手中快馬較多，只希望排位時抽到好檔，好使牠可順利發揮出前速，同時可避免跟對手鬥燒而影響後勁，藉以爭取今季第二場頭馬。」



東廄「醒目勇駒」上仗跑田草千二米本得第四，賽後田泰安卻以直路末段被干擾為由，抗議本來跑第三的「友瑩囍」並得直，「醒目勇駒」因而被擢升為季軍，田泰安溫故知新地說︰「競賽小組當時的判決絕對正確，因為『醒目勇駒』明顯受阻，否則即使未必能擊敗頭馬『金鎗六十』，亦肯定走得更近。雖然『醒目勇駒』尚未在港贏馬，但最近上陣走得愈來愈近，今次出戰谷草千二米可演持續有進，屬爭勝分子之一。」



其餘座騎方面，田泰安表示石廄「天地同心」開始成熟進步，早前試泥閘全程居後只屬輕舒腳頭性質，目前狀態其實已甚不俗。田泰安又指出「天地同心」前仗由他策騎在四班跑過第三，如今降到五班跑同程一六五○米而對手不強，只要克服到負一三三磅重磅，當可贏得在港首捷。



特約記者︰文傑