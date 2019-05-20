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馬場浮世繪——笑臉迎人抵港爭遮打盃

2019-05-20 列印
　　周日沙田馬場舉行的香港冠軍暨遮打盃，這場屬香港馬季最後一場一級賽的二千四百米大戰，吸引到日本馬「笑臉迎人」來襲，馬兒已於周六晚抵埗。這匹由練馬師田中淳司訓練的四歲馬，去年爭日本盃出戰同程，不敵於日本馬后「杏目」得第七名，上仗則在二級賽日經賞獲殿軍，長力有根有據。

馬場浮世繪
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