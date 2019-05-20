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馬場浮世繪——War Of Will奪必利是錦標

2019-05-20 列印
　　美國三冠賽事次關，第一百四十四屆必利是錦標，於香港時間昨日早上在皮姆利科馬場上演，雖然今賽出馬只十三匹非滿額，而且贏得頭關肯塔基打吡冠軍的Country House，以及因阻及他駒而被取消肯塔基打吡桂冠的Maximum Security均不在陣中，但依然吸引逾十三萬人入場觀賽。結果在肯塔基打吡時亦受Maximum Security阻及的War Of Will乘勢發難，在騎師Tyler Gaffalione胯下以一又四分一之先擊敗冷馬Everfast勝出，為騎練及馬主帶來首場三冠賽事的勝仗。War Of Will贏馬後會先運回肯塔基，幕後稍後才決定是否轉運紐約，出戰下月八日在貝蒙園馬場舉行的三冠尾關貝蒙錦標。

馬場浮世繪
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