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﻿馬場浮世繪——從化賽馬十月廿六日Encore

2019-05-21 列印
　　馬會於本年三月二十三日，在從化馬場首辦純演示性速度馬術比賽，目的是向內地市民展示香港賽馬運動，當日約一千七百名人士到場，就連香港特首林鄭月娥，中央政府、廣東省及廣州市政府的高層官員均有出席，場面熱鬧。而由於該次活動的成功，馬會與兩地有關部門研究後，決定會在今年十月二十六日，舉行第二次純示演性速度馬術比賽，形式跟上次一樣，全按香港賽馬的規則作賽，評分調整及獎金都不缺，只是不設投注，其他細節，馬會在適當時間另行公布。

馬場浮世繪
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