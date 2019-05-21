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﻿馬場浮世繪——遮打盃歡樂之光配麥道朗

2019-05-21 列印
　　渣打冠軍暨遮打盃周日在沙田馬場上演，這場二千四百米長途賽是本馬季的最後一場國際一級大戰，日本練馬師田中淳司派「笑臉迎人」來襲，將由服部茂史操刀。至於季內贏過不少大賽的羅富全到時兵分兩路，馬會已批准「歡樂之光」配麥道朗上陣。

馬場浮世繪
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