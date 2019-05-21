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﻿馬場浮世繪——星洲司令抵獅城輕十磅

2019-05-21 列印
　　「星洲司令」周六將在新加坡出戰克蘭芝一哩賽，昨晨牠首次踏足克蘭芝馬場的操練跑道，由苗禮德的太太Beverly監督在大圈踱步，苗禮德就會在明晚谷戰賽後才啟程。苗禮德表示「星洲司令」抵埗後只輕了十磅左右，相信很快便回復平時體重，並已安排好周四早上快操，周六配田泰安上陣。方廄「川河尊駒」就會如去屆捧盃一樣，鞍上人是潘頓。至於曾在港服役、現於星洲出賽的「有得威」亦有參戰，將由杜美爾掌帥印。

馬場浮世繪
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