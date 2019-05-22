﻿賽日頭條——快活爭冠團隊

丁冠豪今季開倉，由開鑼至今長居十大，已累積三十三場頭馬，十六W取自快活谷。今晚Jimmy兵分六路，早前在谷中初出即勝的「怡昌寶寶」成焦點，餘駒亦近績出色，可望又添佳績。



今次特別要留意丁廄馬的原因，在於一個突出數據。原來丁廄馬在谷中跑入三甲後，翌仗續於谷中誓師，有七次能夠贏馬而回，比率達29%！今夜丁廄戰馬中，第八場「怡昌寶寶」上仗一鳴驚人贏谷草一千，有機連捷不在話下，另外第二場「極爽」、第三場「龍船」與第七場「電訊驫馬」，上仗皆在谷中入三甲，信丁廄馬在谷中可連珠炮發的數據，則今晚捧場目標自然是Jimmy！



「電訊驫馬」今仗一如「怡昌寶寶」般配潘頓迎敵，尤其矚目。前駒今季第二次上陣，跑谷草千二已得第四，上仗縮程跑谷草一千，再進一步得第三，今夜在「怡昌寶寶」爭連捷前先出師，丁冠豪有望於第七口孖寶叫胡。至於「極爽」上場配楊明綸初跑谷草得季軍，已證路合，今次配搭不變於同程捲土重來，排三檔難睇小。







文傑評語



今晚幾匹丁廄馬均有谷戰根據，且普遍檔佳，隨時連場得手。「電訊驫馬」外地出賽經驗豐富，抵港後適應甚快，今配潘頓有望守好位，具爭勝機會；反而「怡昌寶寶」升班增程兼同場快馬林立，早段受壓較上場大得多，成熱有戒心。







亨利評語



丁廄今期六路興兵，隻隻都操足而臨，尤其「電訊驫馬」和「怡昌寶寶」埋門均由潘頓親試，殺氣最為強烈。此外，「極爽」在周一朝由丁冠豪親自踱步，備戰程序也一絲不苟，質新馬至今三戰愈趨接近，顯然持續進步，今仗有望交代。



馬場脈搏