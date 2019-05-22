﻿勝在有方——新威龍持續反彈

「新威龍」對上三仗跑谷草千二的名次拾級而上，季中361場次抽大外檔，劣勢下跟其後跑得好之「旅英公爵」和「肥仔威威」走近，屬強組殿軍。大前仗頭兩段自造46秒23，跟得急也可跟大超級馬「勝利精彩」串Q而氣走實力指標「龍騰摘星」和「小威人」，表現仍算勁。剛戰於谷B跟得急，頭兩段比早一場之三班賽還要快，仍能氣走同樣於有利路段衝刺之「非凡品味」而彈離「牛精大哥」，而此兩匹蹄下敗將再出可包Q並拋離主馬群，屬強組頭馬。六歲馬已找到養練竅門，看前季尾能在三班贏其後勝二班之「駿明珍寶」，如今在四班勝後只多負四磅，近千二磅之大馬隔五周再出，有足夠體力持續反彈。



「艦長天下」季初跑谷草千二以全場最快末段追入Q，再出增程至一哩也可氣走其後贏馬之「快閃的」，轉馬房後最近甩口銜鐵也見追勢，抽一檔可跟前駒一鬥。



方駿暉