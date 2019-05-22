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﻿翠絲過兩關——弛曜風快樂歡騰

2019-05-22 列印
　　第七場「快樂歡騰」在港上陣十次，如果不慢閘的話，其實每次演出都不差，只是這個毛病連呂健威也束手無策，確是難搞。不過如看往績，此駒絕少連續兩仗都慢閘，那麼經上回一慢之後，若然今次能回復敏捷起步，定當有力一爭。二分一的機會，筆者今次選擇博一博。

　　第八場「弛曜風」近期連場跑千四都落腳偏慢，今次回師谷草並縮程跑千二，確有追不及的可能，但數一數今場靠前速爭勝的馬匹多達四、五駒，步速肯定偏快，確有助此駒爭勝。蔡廄爭冠鬥志必堅，「弛曜風」今回值得看好。

珊翠絲
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