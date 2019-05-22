﻿伊仁絮語——電子群星級數超群

第一場「快樂魔王」上仗角逐泥地一哩，末段略為追前，表現尚不太差。查此駒來港前曾於納雲勝出千六米，加上本身翻步較慢，中距離途程理應更合適。雖然牠在港唯一上名是跑短途賽，但上季跑四班谷草一哩只負於多匹路程專家，今仗對手實力平常，有力跑得接近。



第二場「電子群星」在港第二仗已能擊敗「紀利雄星」、「宜春之星」及「美麗掌聲」等強手贏馬，反映質素不俗。上仗因心律不正落敗，可幸休息一周便能復課，更於五月三日試閘，健康應已無礙。再查此駒曾於一月渡江試閘，僅以半身位負於明星馬「勝得精彩」，可見谷草性能不俗。預料今仗步速頗快，若早段沒有落後太多，以其級數應可構成威脅。



Ian