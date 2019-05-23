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﻿馬場浮世繪——雷神幫小奇妙出生天

2019-05-23 列印
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　　文家良因為出外買馬，所以昨晚不在港，但頭場仍能憑「小奇妙」報捷，此駒季內已跑過十二仗，全部得三至五名，評分卻只剩十九分，今仗出動莫雷拉終於成功交代，勝後加分應可避免淘汰的命運。

馬場浮世繪
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