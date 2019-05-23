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﻿馬場浮世繪——何澤堯起孖提前賀壽

2019-05-23 列印
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　　本周六是何澤堯的二十九歲生辰，但昨晚他已經提前收壽禮，在第四場憑「獎進」贏馬而回，賽後師父方嘉柏在沙圈入口恭候，兩人互相道賀。之後師徒再憑「成才」合作起孖，收穫相當豐富。

馬場浮世繪
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