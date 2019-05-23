﻿潘頓三W壯行色

昨晚潘頓憑「長長友」、「年年旺」及「怡昌寶寶」贏得三場頭馬，另有一席季軍，最終後上成為騎師王。其餘郭能憑蘇廄「明月光」捧走聖佐治盃，何澤堯、方嘉柏和丁冠豪都梅開二度。



昨晚潘頓憑「長長友」、「年年旺」及「怡昌寶寶」中三元，為周六在新加坡出戰壯行色，前駒練者容天鵬說：「『長長友』之前在田草報捷，今次則贏谷草，證明腳法不拘一格，日後部署將相當彈性。」



「年年旺」練者高伯新則說：「『年年旺』購入價相宜，來港服役至今，演出令人相當滿意，很快便發揮出在歐洲服役時的水準，今仗早段步速偏快，對其後上跑法特別有利，結果輕勝而回，至於會否趁馬季收鑼前再報名出賽，則要稍後才決定，因我向來都不喜歡旗下馬匹出賽太頻密。」



至於憑「怡昌寶寶」食尾胡的練者丁冠豪，在第二場已先贏「極爽」，當時他透露：「賽前我已知同場的『太陽戰馬』是放頭快馬，所以吩咐楊明綸不要讓『極爽』與其鬥搶，守在第二位便可，至於今仗改變配備，則主要是針對牠出賽時比較緊張，這樣有助穩定情緒，此駒已贏馬交代，會提早放暑假，下季再搏過。」



郭能明月光捧盃



此外，昨晚唯一錦標的聖佐治盃，由郭能策騎「明月光」掄元，練者蘇保羅指：「『明月光』與騎師郭能特別合拍，今場人馬又有出色發揮，早段留守在後，以便沿途慳位，入直路才望空，完全展示出後勁，直路上越過對手勝出。此駒在上季也是到季尾才交出成績，今季更加能夠捧盃而回，實在令人高興。」



另一方面，何澤堯和方嘉柏昨晚憑「獎進」及「成才」合作起孖，方嘉柏賽後說：「『獎進』今仗起步後曾經有一點受阻，但很快已重拾走勢，始終牠目前只是三歲，仍有很多東西要學習，預期下季將更成熟，而今季應會再跑一至兩仗谷草賽事才唞暑。」



「『成才』今場在何澤堯胯下表現出色，事實上，騎者今季表現非常理想，平日工作勤力，暑期也不放假，改為前往海外學藝，如今終於獲得回報。另一方面，今季我的馬房成績未達預期，希望季內餘下個多月能夠急起直追，交出更多頭馬。」方嘉柏續說。



記者：文傑、亨利