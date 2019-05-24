﻿馬場浮世繪——快意恩仇跑法薄奇能賣關子

新加坡明日上演克蘭芝一哩賽，昨午抽籤排位，大部分到場有關人士對是場的早段步速都表關注，因為屬主隊奪標希望的「窮追不捨」是後上馬，要望步速快以提升贏面，同時間另一匹主隊馬「快意恩仇」以往跑法主動，上仗卻不放而留，今仗策略或成賽果關鍵。「快意恩仇」的騎師薄奇能就表示，其座騎跑法甚機動，毋須硬性前領，不過遇「窮追不捨」從未贏馬過，加上有「川河尊駒」與「星洲司令」兩匹港馬參戰，所以他定要於賽前與練馬師克萊門再研究最好戰略，望提升「快意恩仇」的機會。薄奇能透露因馬兒今仗重戴眼罩，暫時較傾向前領。



至於前香港馬「有得威」抽到三檔，練馬師菲特文稱滿意，他說馬兒今仗會戴開縫眼罩，是否會用較進取的戰略則沒透露。



馬場浮世繪