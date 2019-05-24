﻿馬場浮世繪——田泰安睇好星洲司令贏面

田泰安昨午啟程前往新加坡，為明日出戰克蘭芝一哩賽作準備。他表示上周五在港策「星洲司令」在草地跑道快跳後，已完成自己須協助馬兒的操練工夫，故此今早亦不會在星洲策馬加課。而被問到「星洲司令」服役以來，只曾在左轉場地出賽兩次，今仗能否及時適應轉向，田泰安表示季中接手此苗廄馬後，覺得馬兒現時較前成熟且已學到更多，有信心牠今仗可勝任左轉場地，只要克服到排十檔的形勢，有望擊敗對手贏馬。



馬場浮世繪