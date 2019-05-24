﻿張氏理論——一場賽事兩匹一號馬

香港的平磅賽，近十多年是一號馬最高分，之後順序排下去。於九七前香港跟英國例，依馬名第一個字母排列，即A到Z，這改動是十分合理，因為根本九成九港馬迷是華人，極少記英文馬名。而於美國，幾乎所有賽事之一號馬就即一檔起步，有些少是例外，但大賽一定是一號馬一檔。日本賽事就跟美國制，一般賽事一號馬排一檔。在杜拜平磅賽一號馬即一檔，但如跑讓賽一號馬只是最重磅，不是排一檔了。於法國平磅賽馬號似是依馬主姓氏第一個字母排列，用意是甚麼，老張全不明白了。



至於香港一般班次讓磅賽，最高分馬是一號馬也會是最重磅，如果兩駒或以上同分，仍是馬名英名第一個字母分先後，但由於一號馬可用華小將減磅，也未必是最重磅馬。



於日本，一般賽事如出馬多於八匹，會有兩匹馬共用一馬號，即九匹馬有兩匹一號，而於美國，同主馬是一號馬及一號A馬，但都要抽檔位而不是佔一二檔。



張福元