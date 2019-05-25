﻿馬場浮世繪——川河尊駒力爭衞冕克蘭芝一哩

方嘉伯昨晨一早在新加坡克蘭芝馬場露面，監督旗下的「川河尊駒」作出戰克蘭芝一哩賽的最後操練。「川河尊駒」由騎馬人策騎在草地跑道慢踱一圈，方嘉伯一直在欄邊睇實，課後又上前接馬並輕撫馬頸，對其狀態進度十分滿意。方嘉伯表示，「川河尊駒」上場出戰杜拜草地大賽，賽前本預期可穩入前四名，可惜只跑第六，表現令他相當失望，故賽後亦立即安排小休，並將箭頭直指今仗。猶幸早前檢驗時，馬兒健康完全正常，抵達星洲後食慾良好，在操練時亦表現出色，希望可順利衞冕。提到戰略時，方嘉柏指「川河尊駒」向來起步迅速，排二檔相當有利，不過潘頓太熟悉馬兒脾性，所以屆時是前領或是守在放頭馬身後競跑，將交由他決定。



馬場浮世繪